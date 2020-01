Mourinho: «Frustrou-me estar a controlar o jogo e conceder um golo»

José Mourinho mostrou-se resignado com o empate este domingo do Tottenham na visita ao terreno do Middlesbrough, na 3.ª ronda da Taça de Inglaterra.





"Fomos mais dominadores nos últimos 25/30 minutos, mas não concretizámos. No final, o 1-1 não é um desastre. Levamos o jogo para casa, o que nos dá a possibilidades de ainda seguir em frente na competição", afirmou o treinador português, sublinhando que as opções estão reduzidas devido às muitas lesões. "Alinharam os jogadores que estão disponíveis... mas estamos na competição", referiu."Frustrou-me estar a controlar o jogo e conceder um golo. Sei que estava fora de jogo, mas isto é futebol", afirmou Mourinho, referindo ainda: "hoje não houve VAR e a equipa de arbitragem esteve bem."José Mourinho salientou ainda que "em campo não se percebeu que as duas equipas disputam escalões diferentes". "É justo dizer que o Middlesbrough está numa boa sequência de resultados, equipa bem organizada, e que dificultou-nos a vida ao explorar os lances de bola longa e bola parada."