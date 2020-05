Mourinho: «Futebol nunca será à porta fechada porque estarão lá as câmaras de televisão»

José Mourinho considerou numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca' que será bom para o futebol e para a Premier League se a competição for concluída esta época. O técnico do Tottenham não pensa, por outro lado, que seja dramático o facto de os jogos se disputarem à porta fechada.





"Gosto de pensar que o futebol não se disputará à porta fechada porque estarão lá câmaras de televisão e por conseguinte milhões de pessoas estarão a ver. Se algum dia jogarmos um jogo num estádio vazio, na realidade nunca estará completamente vazio", considerou o treinador português.Mourinho quer concluir o campeonato. "Se disputarmos os 9 jogos da Liga que faltam será bom para todos, bom para o futebol e bom para a Premier League. Será um bom sinal."O treinador contou também que tem passado muito tempo em casa, em Londres, a ver futebol. "Estou a ver mais futebol que nunca, a aprender muito com outras equipas e outros treinadores. Esta situação causou danos no futebol e no resto do Mundo, mas agora temos de ser pacientes e prudentes. É uma luta de todos e todos temos de intervir."E quem tem vindo a intervir diretamente nessa luta é o Tottenham, que abriu as portas do seu estádio para que doentes de um hospital próximo ali possam recuperar. "É fantástico. Sabes como é no dia a dia, com a conferência de imprensa antes do jogo, o encontro... Mas agora quando cá chegas vês que estão a utilizar estas magníficas instalações para algo muito bom."