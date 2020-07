Mourinho: «Gostava de dizer o que penso, mas se o fizesse seria suspenso»

Diante do Sheffield United, numa partida que assumia contornos decisivos na luta pela Europa e na qual estava praticamente obrigado a triunfar, o Tottenham de José Mourinho saiu derrotado por 3-1 e, no final, o técnico português mostrou-se agastado pela forma como tudo decorreu, especialmente pela ação do VAR, que anulou um golo a Harry Kane em cima do apito para o intervalo.





"Gostava de o fazer, mas não posso dizer o que penso, pois se o fizesse arranjaria problemas e seria suspenso. E não quero isso. O [árbitro] que cá está não é o árbitro. O árbitro está escondido num escritório qualquer. O homem que está no campo não é o árbitro, não é ele quem toma decisões. Não falo com o árbitro assistente, que é aquele que está no campo", começou por dizer à Sky Sports, em declarações ainda prestadas no relvado."Não é o que eu sinto. É a realidade. O auxiliar toma a decisão, mas é a tecnologia quem prevalece no escritório onde eles estão. As decisões no que a penáltis, mãos na bola ou livres não são tomadas pelo árbitro do campo. O árbitro do campo não é o árbitro. Não quero falar em concreto do Michael Oliver, pois quero estar no banco no próximo jogo. Não quero envolver-me em nenhum processo, por isso vamos seguir em frente", acrescentou o técnico luso.Em causa está o tal golo anulado a Harry Kane, num lance no qual o VAR considerou mão na bola de Lucas Moura, um momento que na opinião do português representou o final da partida... ao intervalo. "Creio que esse momento matou o jogo. Na segunda parte os meus jogadores não foram fortes o suficiente do ponto de vista mental para lidar com a desilusão e precisam de sê-lo. Não vou dizer que esse golo foi a causa de tudo, pois seria muito fácil da minha parte fazê-lo, mas não vou nessa direção. Direi que não fomos fortes o suficiente do ponto de vista mental. Na segunda parte tentámos, mas não o fizemos com convicção, com aquela crença de que poderíamos mudar o jogo. Nessa altura ainda tínhamos 45 minutos para fazê-lo", declarou.