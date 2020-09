Mourinho irritado com penálti: «Se é para dar dinheiro, que seja à caridade e não à federação»

José Mourinho estava visivelmente irritado com o empate do Tottenham frente ao Newcastle com um controverso penálti assinalado pelo VAR já no tempo de compensação. O técnico português não quis comentar para não ser multado.





"Não penso nada sobre isso. Penso na exibição da minha equipa, foi muito boa. Na primeira parte, foram fantásticos. Devia ter chegado 3-0, 4-0, facilmente ao intervalo, mas o Darlow foi fantástico. Acertámos no poste e eles conseguiram sobreviver. Não vou comentar sobre o penálti, sobre a mão. Não quero falar sobre isso. Se for para dar dinheiro, prefiro dá-lo à caridade. Não quero dar dinheiro à federação inglesa portanto prefiro não comentar. No intervalo o Steve Bruce estava muito feliz por estar a perder por 1-0. Ele conhece o futebol. Ele sabia que podia estar a sofrer três ou quatro ao intervalo e eles conseguiram o ponto deles", afirmou Mourinho, no final do encontro.