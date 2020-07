Mourinho já pensa na próxima época do Tottenham: «Estou a acumular conhecimento»

José Mourinho destacou os três golos de contra-ataque do Tottenham. O técnico soube tirar partido dos infortúnios do Leicester na vitória por 3-0. "O Brendan Rodgers está a fazer um excelente trabalho desde que chegou, mas neste momento está com alguns problemas com lesões. Sabíamos que em transição poderíamos vencer o jogo e fizemos isso muito bem na 1ª parte", disse o técnico, que destacou a importância do bom momento que a equipa está a viver após o recomeço da prova. "Foi bom para nós e os jogadores sentirmos que com o trabalho e tempo poderemos melhorar", frisou.





José Mourinho comparou esta época à primeira ao serviço do FC Porto. "Sei que estamos a fazer um trabalho positivo. Posso comparar um pouco com a minha experiência no FC Porto. Quando cheguei em janeiro de 2002, essa meia temporada foi difícil, mas foi importante para preparar a seguinte. É isso que estou a fazer agora, a acumular conhecimento", referiu em entrevista à Sky Sports.