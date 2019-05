Mourinho: «Klopp está há três anos e meio sem ganhar nada e continuam a ter confiança nele»

Ainda de olho num clube para seguir a sua carreira na próxima temporada, José Mourinho aproveitou para deixar uma pequena 'bicada' aos técnicos que foram seus rivais em Inglaterra nos últimos tempos, ao considerar que Jürgen Klopp e Pep Guardiola têm condições privilegiadas para ter sucesso nos clubes que comandam. A 'bicada' maior acabou mesmo por ser dada a Klopp, que no entender do técnico português, apesar de ter tudo à sua mercê, não consegue devolver o Liverpool à rota dos títulos."Gostava de ir para um clube e estar em condições de fazer aquilo que fizeram o Jürgen Klopp ou o Pep Guardiola, por exemplo. Se olharem para a equipa do Liverpool diante do Barcelona, quando jogadores lá estavam antes da sua chegada? Quando o Pep não estava contente com os quatro defesas que tinha, nesse mesmo verão comprou outros quatro que lhe agradavam... Comprou o Claudio Bravo, não ficou contente com ele, e na temporada seguinte foi buscar o Ederson. O Jürgen está num clube e não ganha absolutamente nada durante três anos e meio, mas mesmo assim continua a ter a confiança e as condições para continuar. Esta temporada tem uma grande oportunidade de o conseguir, mas seria a primeira vez que ganhariam um título", disse o técnico português.Para lá de visar Klopp e Guardiola, Mourinho acaba também por deixar reparos ao Manchester United por não lhe ter dado aquilo que Liverpool e Manchester City deram ao alemão e ao espanhol.