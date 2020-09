Mourinho: «Messi só pode ir para um clube que não respeite o fair play financeiro»

José Mourinho abordou a possibilidade de Lionel Messi deixar o Barcelona, mas com uma garantia. Se saísse da Catalunha, nunca seria para o Tottenham.





"No Tottenham respeitamos o fair play financeiro. Messi só pode ir para uma equipa que não respeite o fair play. Portanto, de certeza que não é para o Tottenham", assegurou o português, em entrevista à JOE.Mourinho falou também sobre o mais recente documentário da Amazon sobre os Spurs, onde os fãs podem assistir a momentos privados do plantel londrino."Se me perguntas se gostei, a resposta é não. Prefiro a privacidade e que a nossa casa fique fechada a gente que não lhe pertence. Mas às pessoas que amam o futebol e o desporto vão gostar de ver porque mostra a realidade de um clube de futebol. A maioria das câmaras estavam escondidas: nos escritórios, nas salas de reuniões, no campo de treinos. O único momento onde víamos as câmaras era quando viajávamos para jogar fora de casa", explicou.A terminar, o técnico português recordou também o histórico jogo de Camp Nou quando, ao serviço do Inter, eliminou o Barcelona das meias-finais da Liga dos Campeões."Não podia imaginar que fossem ligar os aspersores. Não celebrei tanto quanto gostava, não me deixaram", lamenta.