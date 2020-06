Mourinho não gostou de ser criticado por Paul Merson e até pelo histórico de Ronaldo puxou

José Mourinho foi esta segunda-feira confrontado com as afirmações de Paul Merson, antigo internacional inglês, que criticou a forma de jogar do Tottenham com o português, nomeadamente no processo ofensivo. "Harry Kane não vai marcar 25 ou 30 golos com José Mourinho", afirmou.





O comentário de Paul Merson mereceu uma extensa e irónica resposta do técnico português."Sinto-me um pouco estranho com alguns comentários que ouço, principalmente porque me parece que o início de certas análises começou precisamente com o Paul. Tenho grande respeito por pessoas como ele e, por isso, quero ser simpático na minha resposta. Não acho que ele esteja pronto para uma resposta dura da minha parte. Vou tentar ser simpático e dizer algo em que permita às pessoas refletir um pouco. Antes de mais, Harry [Kane] disputou o seu primeiro jogo em seis meses [com o Man. United] e, se analisarem o jogo, comparem Harry Kane com Anthony Martial. Não foi um jogo de muitas ocasiões de golo. Dão crédito à minha defesa pelo jogo de Martial? Dão crédito à defesa do United pelas ocasiões que criámos ou não criámos? Têm de olhar para isto de forma equilibrada", começou por comentar Mourinho, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o West Ham, marcado para esta terça-feira, para depois explicar."No nosso caso, o Harry não jogava há seis meses. É fácil ver qual o registo de golos que o Harry tem comigo, basta analisar os dados e ver quantos jogos ele jogou comigo antes da lesão e quantos golos marcou", afirmou o português, para a seguir começar a enumerar a performance dos avançados que trabalharam com ele ao longo da sua carreira."Tive um jogador chamado Drogba. Ele esteve quatro épocas comigo, marcou 186 golos, o que dá uma média de 46 golos por temporada", assinalou."Tive um outro jogador que também não era mau. Agora joga na Juventus [Cristiano Ronaldo]. Fez três temporadas comigo, marcou 168 golos, o que dá uma média de 56 golos por temporada"."Tive outro jogador que também não era mau chamado Karim Benzema. Fez três temporadas comigo, nem sempre como titular porque era muito jovem, mas marcou 78 golos em três temporadas, o que dá uma média de 26 golos por época", recordou Mourinho, mas ainda faltavam mais."Tive outro jogador chamado (Diego) Milito. Jogou uma temporada comigo, marcou 30 golos, conquistou três títulos. Claro que aí a média é 30. Tive ainda outro jogador que fez época e meia comigo, porque na outra metade sofreu uma lesão grave. Um jogador chamado Zlatan [Ibrahimovic]. Marcou 58 golos, o que dá uma média de 29 por temporada", continuou o português, que depois concluiu."Assim, querido Paul [Merson], respeito-o muito, mas acho que Harry Kane não tem nem vai ter problemas para marcar golos na minha equipa, especialmente quando está em forma e tem rotinas de jogo. Esta é a minha mensagem para alguém por quem tenho muito respeito. Vocês são livres para dar a vossa opinião, eu sou livre para discordar. Poderia ser agressivo na minha resposta. Fui agressivo muitas e muitas vezes. E ainda posso ser. Mas por tratar-se de Paul, decidi responder apenas com números", finalizou.