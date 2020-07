Mourinho e a suspensão de Eric Dier: «Se responder, arranjo problemas»

José Mourinho optou pela prudência e não quis reagir ao castigo de quatro jogos imposto pela federação inglesa a Eric Dier, por comportamento impróprio do jogador.





"Não tenho reação. Se responder, vou arranjar problemas e não os quero arranjar, por isso não tenho comentários", afirmou, em conferência de imprensa.A suspensão de Eric Dier tem efeitos imediatos e deixa o jogador de fora dos jogos do Tottenham com Bournemouth, Arsenal, Newcastle e Leicester. O antigo jogador do Sporting apenas poderá regressar para o último jogo da época, frente ao Crystal Palace.Mourinho revelou também que os Spurs não vão recorrer do castigo. "Não me parece. Se pedirmos recurso, há outros riscos. Mais vale entrar na próxima época sem suspensões. Todos sabemos como funcionam as decisões da Federação", analisou.Eric Dier foi castigado com quatro jogos de suspensão e uma multa de 44 mil euros por ter subido à bancada para confrontar um adepto no final do jogo do Tottenham com o Norwich, a 4 de março, que ditou eliminação da equipa de Mourinho da Taça de Inglaterra.José Mourinho aproveitou também a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Bournemouth, desta quinta-feira, para apelar ao espírito dos jogadores do Tottenham."Temos de estimular sempre a comunicação entre o grupo. Irrita-me o silêncio. Odeio silêncio no balneário, nas reuniões. Odeio monólogos. Não gosto de ficar em frente aos jogadores a falar durante 20 minutos", apelou.