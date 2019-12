Mourinho: «Não sei passar a ferro e cozinhar só se for ovos estrelados com salsichas»

José Mourinho regressa esta noite a Old Trafford, mas agora na qualidade de treinador visitante. O português, técnico do Tottenham, acabou por falar das suas habilidades para as lides domésticas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Manchester United, tudo porque lhe perguntaram se se sentia triste nos tempos em que era treinador dos red devils pelo facto de viver num hotel."Acham estranho? Sabem como é que eu seria verdadeiramente infeliz? Seria infeliz se estivesse numa casa minha. Teria de limpar, passar a ferro, coisa que não sei fazer, cozinhar... Ovos estrelados e salsichas é a única comida que sei cozinhar. Aí seria mesmo infeliz", contou Mourinho, que viveu no luxuoso 'Lowry' de maio de 2016 a dezembro de 2018.São muitas, segundo Mourinho, as vantagens de se viver num hotel. "Eu tinha um apartamento fantástico só para mim. Não tinha de me mudar ao fim de uma semana, era só meu. Deixava tudo lá, tinha a minha televisão, os meus livros, o meu computador... Era um apartamento, com telefone. 'Tragam-me um galão, se faz favor' ou 'hoje não quero descer para jantar, tragam-me a refeição cá acima'"."Se estivesse a ver jogos de futebol ou a trabalhar com os meus adjuntos bastava pedir 'tragam-nos comida'. Eu tinha tudo. Se estivesse sozinho num apartamento teria sido muito mais difícil. Foi bom, foi mais do que bom", garantiu Mourinho.Os luxos a que o técnico tinha direito no 'Lowry' não eram propriamente baratos. Segundo o jornal 'Mirror' as suites Riverside do hotel, onde o português estava instalado, custavam 670 por noite. Ao todo, na sua passagem pelo Manchester United Mourinho terá pago quase 600 mil euros em alojamento.