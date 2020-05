Mourinho: «Não vamos gastar rios de dinheiro no mercado de transferências»

José Mourinho garantiu que o Tottenham vai ser muito comedido no mercado de transferências, seja ela quando for. O técnico português, em entrevista à Sky Sports, revelou que os spurs não vão gastar "rios de dinheiro".





"A primeira questão é mesmo saber quando será a janela de transferências", lembrou o treinador. "Não penso que vá ser em julho ou em agosto, tem de ir mais longe do que isso. Será normal se tivermos um mercado diferente, não estou a ver o Mundo - especialmente o mundo do futebol - preparado para alguns dos números loucos que temos tido."O Tottenham, atual 8º classificado da Premier League, vai por isso mesmo ter uma postura discreta no mercado de transferências. "Gostaria que o meu clube fosse como sei que todos seremos: sensíveis, equilibrados e sem gastar rios de dinheiro. Estamos a tentar respeitar a atual situação, não só no futebol, mas também a mundial e da sociedade em geral", referiu José Mourinho, reconhecendo: "Mas nesta altura, para ser honesto, é a última coisa em que pensamos. No clube não pensamos em transferências. Não há conversas nesse sentido porque neste momento pensamos em estar seguros, pensamos em seguir todas as regras nos campos de treino. Tentamos ser perfeitos, não só nos testes mas em tudo neste clube: tentamos ser perfeitos."