Mourinho: «No dia em que um jogador se torna mais importante que o clube, adeus»

Em entrevista à beIN Sports, José Mourinho abordou o relacionamento conturbado com alguns jogadores do Manchester United, nomeadamente o médio francês Paul Pogba, e lembrou uma frase do escocês Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United."No dia em que um jogador se torna mais importante que o clube, adeus", recordou, salientando: "A estrutura de um clube deve proteger um treinador, fazer com que os jogadores sintam que tudo está em ordem e que não se sintam mais importantes do que eram antes."Mourinho pediu ainda respeito por tudo o que conquistou e lamentou a diferença de tratamento em comparação com treinadores como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti."Quando se fala de Guardiola ou Ancelotti, fala-se de um grupo ao qual eu também pertenço, de treinadores que venceram por longos períodos. Onde estão os jovens com um impacto real em termos de resultados? Onde eles estão?", questionou Mourinho.