Mourinho partilha foto do balneário do Tottenham e deixa recado

José Mourinho partilhou uma imagem do balneário dos spurs, esta segunda-feira, após a vitória sobre o Burnley, por 1-0.





"Depois de uma grande vitória num jogo muito difícil. Sinais dos tempos. Muito bem, rapazes", escreveu o treinador do Tottenham na legenda da imagem, sunhinhando o facto de todos os jogadores estarem agarrados aos telemóveis.Son Heung-Min foi o autor do golo do Tottenham, que regressou aos triunfos na Premier League, após o empate na jornada anterior ante o West Ham.Uma vitória que coloca os spurs no 5.º lugar, com 11 pontos, menos dois do que os líderes Everton e Liverpool.