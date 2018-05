Continuar a ler

O mesmo jornal adianta que os red devils estão dispostos a oferecer 227 milhões de euros ao Real Madrid pelo passe do avançado, de 28 anos.



Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, está eufórico com a possibilidade de ter Gareth Bale em Old Trafford, mas José Mourinho pôs alguma água na fervura.O treinador português não quer que o dirigente 'estoure' o seu orçamento para as transferências deste verão na contratação do galês do Real Madrid, por isso o técnico está a exigir que dirigente recorra a fundos extra para a contratação do avançado. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal 'The Sun'.