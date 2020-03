Mourinho perde Bergwijn para o jogo em Leipzig

O futebolista holandês do Tottenham Steven Bergwijn "sofreu uma entorse significativa no tornozelo esquerdo", informou esta segunda-feira a equipa treinada por José Mourinho, e vai falhar o encontro da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em Leipzig.

"Após uma avaliação e o exame da nossa equipa médica, podemos confirmar que Steven Bergwijn sofreu uma entorse significativa no tornozelo esquerdo durante a partida (1-1) contra o Burnley [da 29.ª jornada da 'Premier League']", escreveu o clube inglês na sua página oficial.

De acordo com a mesma nota, o avançado holandês, de 22 anos, contratado ao PSV Eindhoven no mercado de inverno, "passará agora por um longo período de reabilitação", não podendo dar o contributo à equipa, na terça-feira, diante dos alemães do Leipzig, que no jogo da primeira mão venceram por 1-0, em Londres.

Além de Bergwijn, José Mourinho não pode contar com o francês Sissoko, o sul-coreano Son e o inglês Harry Kane, todos lesionados há várias semanas.