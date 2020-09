Mourinho perde com golo de Quina

Ao quarto jogo, o Tottenham, de José Mourinho, somou a primeira derrota na pré-temporada e um dos maiores culpados foi outro português: Domingos Quina. À procura de mais oportunidades no Watford, clube que esta temporada vai disputar o Championship, o internacional sub-21 tentou a sorte com um remate de fora da área e abriu caminho para a vitória por 2-1, no Vicarage Road. Corriam 20 minutos e no fim o médio não escondeu a felicidade. "Tive uma chance um pouco antes com o pé esquerdo e falhei. Quando tive outra vez a oportunidade não sabia muito bem o que fazer, mas vi o guarda-redes um pouco desviado para o lado esquerdo e acabou por entrar", realçou.

Privado de várias peças importantes devido aos compromissos internacionais, Mourinho viu André Gray ampliar a diferença através de um penálti aos 39’, tendo sido também através de um castigo máximo, batido por Son (79’), que os spurs alcançaram o tento de honra.

Ora, o Special One nem ‘a feijões’ queria perder e o guardião Gazzaniga até subiu à área adversária nos instantes finais... mas o resultado não mudou. No entanto, o treinador, de 57 anos, retirou ilações positivas. "Há jogadores que precisavam de minutos e alguns cumpriram os 90. O Watford competiu, foi agressivo e tornou o jogo complicado. Isso foi bom para nós", referiu.

O português enalteceu ainda a atitude do plantel. "Na Premier League, se estivéssemos a perder por dois golos ao intervalo, teríamos a segunda parte para lutar pela reviravolta. Gostei de ver a equipa a lutar pelo resultado no último minuto", analisou, quando falta uma semana para o arranque da liga. Os spurs recebem o Everton no domingo.