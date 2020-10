Mourinho pesca no Championship

O Tottenham terminou o mercado de transferências externo sem conseguir garantir o desejado central, mas Mourinho ainda tem hipóteses de pescar o seu reforço em Inglaterra. É que o mercado interno só fecha a 16 deste mês - os clubes da Premier League só podem contratar em divisões inferiores - e os spurs têm como alvo Joe Rodon, do Swansea.

Depois de não ter conseguido contratar Skriniar (Inter) nem Rüdiger (Chelsea), José Mourinho vira as atenções para Rodon, que tem despertado a atenção de vários clubes. De acordo com a imprensa inglesa, o central, de 22 anos, estará interessado em rumar ao Tottenham, além de agradar ao Special One, mas ainda não foi definido um valor pelo internacional galês. Além dos spurs, também West Ham é outro clube da 1ª Divisão interessado em Rodon. Para já, o Tottenham estará só em conversações com o Swansea pelo central.