Cédric demasiado caro



Segundo o ‘Daily Mirror’, Mourinho já tem negociações adiantadas com a Juventus para garantir Alex Sandro como reforço para a esquerda da defesa – o inglês Luke Shaw está de saída de Old Trafford – e Cancelo passou a ser a opção mais clara depois de Cédric Soares se ter tornado "impossível".



O mesmo jornal diz que Cédric era a prioridade do United mas o facto de o Southampton ter ficado na Premier League levou os saints a fechar a porta a algumas saídas. Cédric é visto como peça-chave e o Southampton quer segurar os melhores para não voltar a viver uma época tão intranquila.

As laterais da defesa do Manchester United são uma das prioridades de José Mourinho para a próxima temporada e, segundo a imprensa inglesa e italiana, o técnico português pondera entrar na corrida pelo internacional português João Cancelo, devido à indefinição à volta do futuro do atleta.O defesa, de 23 anos, foi cedido pelo Valencia ao Inter esta temporada, ficando o clube italiano com opção de compra de 35 milhões de euros mas, por enquanto, os nerazzurri têm torcido o nariz a desembolsar uma quantia tão elevada. Marcelino Toral, técnico do Valencia, esfrega as mãos de contente pois conta com Cancelo mas... perante uma possível proposta do United do mesmo valor, poderá mesmo ser obrigado a vender. Tudo porque o Valencia já pagou 25 milhões de euros ao Inter a meio da semana pelo médio francês Kondogbia e precisa agora de fazer um significativo encaixe financeiro para poder atacar outros reforços para uma época em que volta à Liga dos Campeões.

Autores: Hugo Neves e Rafael Soares