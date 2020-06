Mourinho quer dar espetáculo

José Mourinho advoga que o Tottenham tem de proporcionar bons espetáculos na retoma da Premier League, nunca perdendo de vista que continua a necessitar de pontos para aceder a um lugar que lhe permita disputar as provas da UEFA em 2020/21. Mais do que protestar, há que retribuir com bom futebol! “Neste momento há uma enorme preocupação derivada de uma situação que nunca sucedera. Há quem fale em lesões do género das que acontecem nas pré-épocas, mas a verdade é que este género de problemas também ocorriam antes da pandemia. Há sempre uma lesão aqui, outra acolá. Não se pode exigir mais das autoridades. Agora, é tempo de jogar e dar às pessoas aquilo que elas querem. Vitórias e bons espetáculos”, assinala o treinador do Tottenham em declarações reproduzidas pelo site do clube.

O Special One não se fica por aqui quando analisa a conjuntura. “Creio que o mundo do futebol não pode agir de forma egoísta. Não podemos exigir coisas a mais. É a nossa vez de dar. Dou um exemplo. Quando se disputa o Europeu ou o Mundial, os jogadores quase não têm férias. Também quase não realizam trabalho de pré-temporada. Aterram na Premier League vindos diretamente das férias. Muitas vezes até começam a Premier League apenas uma semana depois de terem iniciado os treinos”, sublinha o técnico dos spurs.

O campeonato inglês arranca no dia 17 e, até lá, Mourinho vai ter de se contentar com o futebol de sofá. “Já começamos a sentir o aproximar da competição. Olhamos para os outros países, para a Alemanha, por exemplo, e já os vemos a jogar. Em Portugal, o campeonato volta a jogar-se esta semana, enquanto em Espanha arranca no fim de semana. O futebol está a regressar em todo o lado. Temos que aguardar que se acenda o semáforo verde na Premier League”, diz o luso de 57 anos.