Mourinho quer resgatar o seu 'menino' Kurt Zouma

Kurt Zouma é um daqueles jogadores que enche as medidas ao exigente José Mourinho. De resto, foi o treinador português o grande responsável pela chegada do central francês ao Chelsea, em 2014, proveniente do Saint-Étienne.

De lá para cá o jogador de 25 anos amadureceu, fixou-se no plantel principal da turma londrina e nos últimos tempos até se tornou alvo do Liverpool. Contudo, o Tottenham acredita que poderá assegurar o jogador no próximo mecado de transferências, precisamente devido à boa relação que existe entre Mourinho e o gaulês.

Isto apesar do português já ter arrasado o craque, conforme Zouma destacou em entrevista à RCM: "Não me recordo em que jogo foi, mas sei que estávamos a perder 3-1 fora. No dia seguinte, chamou-me, levou-me ao escritório dele e perguntou-me se estava tudo bem. Disse-lhe que sim e ele insistiu, perguntou se tinha a certeza. Disse-lhe novamente que sim e ele respondeu-me - 'É que foste uma bela merda este fim de semana'. Assim, direto. Na altura chocou-me, mas fez-me de imediato querer responder em campo. Lembro-me que nesse momento me deixou afetado e que me magoou. Mas provocou-me muita vontade de lhe mostrar que conseguia reagir."