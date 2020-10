Mourinho recusa vingança diante do Manchester United

O Tottenham visita hoje o Manchester United, num jogo especial para Mourinho, que comandou os red devils durante duas épocas e meia. Questionado se vê a partida como uma espécie de ajuste de contas, o técnico recusou tal ideia.





"Vingança? Internamente, fiquei com amigos para a vida, foram várias as pessoas fantásticas que conheci no United. Só tenho bons sentimentos enquanto clube, sentimentos que irei esquecer por 90 minutos. Ganhei tudo o que era possível no United e dei a minha vida", frisou o Special One, que nunca venceu (1E e 1D) o rival ao serviço do Tottenham. Já do lado da equipa de Bruno Fernandes, Solskjaer abordou o regresso do técnico português a Old Trafford e a troca recente de palavras . "Foram comentários inocentes e para divertir um pouco. Tenho respeito por Mourinho", frisou.