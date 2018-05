Continuar a ler

O treinador português tem um recorde impressionante no que toca a finais, tendo vencido 12 das 14 que disputou ao serviço de FC Porto, Inter Milão, Chelsea, Real Madrid e Manchester United, ainda assim não dá qualquer importância a estas estatísticas: "Penso que a mentalidade vencedora nada tem a ver com recordes ou história nas finais. Honestamente, penso que tudo o que fizemos no passado não tem qualquer relevância no jogo de amanhã, porque a estatística não joga. Amanhã será 11 contra 11 com todos a darem o seu melhor".No que toca à disponibilidade de Martial e Lukaku, jogadores que têm andado a contas com lesões, para a última partida da época em Inglaterra, Mourinho foi peremptório: "O Martial está pronto para ir a jogo e pelo Lukaku vamos ter de esperar até ao último momento. Não quero estar a mentir e a dizer que não vai jogar e depois jogar, portanto em relação ao Lukaku vamos ter de esperar".

José Mourinho afirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea, sábado às 17h15, que a época do Manchester United não dependerá do resultado deste jogo, seja ele qual for."Claro que este jogo fará a diferença mas uma coisa é fazer a diferença e outra é considerar a época como boa ou má mediante um jogo. Quando analiso o trabalho e o esforço que tanto eu como os jogadores fizemos em prol do clube, não analiso apenas em função de um jogo muito importante", sublinhou o 'special one'.