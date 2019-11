Mourinho rendido: «Dele Alli é bom demais para não ser um dos melhores jogadores do Mundo»

O médio inglês Dele Alli foi titular no triunfo do Tottenham na visita ao West Ham por 3-2 e rubricou uma grande exibição que lhe valeu rasgados elogios de José Mourinho, que este sábado se estreou no banco dos spurs.

"Passei alguns minutos com ele nos treinos e fora do campo dizendo-lhe que o melhor Dele deve estar de volta. Ele é bom demais para não jogar na seleção inglesa, é bom demais para não ser um jogador fundamental dos spurs e é bom demais para não ser um dos melhores jogadores do Mundo. Ele é um jogador fantástico e hoje mostrou isso", disse o técnico português no final da partida no Estádio Olímpico de Londres.

Dele Alli contraiu uma lesão na coxa que o impediu de jogar no início da época e até este sábado tinha apenas participado em 10 jogos oficiais dos spurs. Frente ao West Ham, o médio de 23 anos assistiu Son para o primeiro golo do Tottenham aos 36 minutos e deixou o relvado aos 79', substituído por Christian Eriksen.

