Mourinho: «Resultado é mau mas é o que é»

José Mourinho não escondeu a frustração por nova derrota do Tottenham - a 4ª, desde que assumiu o comando técnico dos spurs -, esta quarta-feira, frente ao Southampton de Cédric Soares, por 1-0. Danny Ings apontou o único golo da partida.





"Foi um jogo algo estranho. Não tivemos problemas defensivos, eles também não criaram grandes problemas. Mas marcaram um golo. Danny Ings esteve bem. Àparte desse lance, estivemos a controlar", resumiu o técnico português. Não criámos muitos lances de perigo mas os suficientes para marcar. Eles travaram o jogo e defenderam bem. Os médios-centros deram uma dura batalha aos nossos jogadores ofensivos, que foram agressivos e não erraram. No final da partida, já sem Harry Kane, e com a ausência de Son, estávamos limitados nas nossas opções. Penso que o resultado é mau mas é o que é", lamentou."Vimos hoje um mau resultado, em linha com o que tem sido no último ano. É muito difícil conseguir bons resultados fora de casa. O nosso trabalho não vai ser no mercado, vai ser com os jogadores em campo. O que é difícil para nós porque não há tempo para isso", finalizou o técnico português, que mantém o Tottenham em 6º lugar da Premier League.