Mourinho revela teste de despistagem à Covid-19

José Mourinho está este sábado a agitar as redes sociais com uma imagem que publicou na sua conta de Instagram.





O treinador do Tottenham partilhou uma fotografia sua a realizar um teste de despistagem à Covid-19 antes de entrar nas instalações do clube, um dia depois do empate frente ao Machester United de Bruno Fernandes, autor do golo dos red devils.Recorde-se que Mourinho esteve no centro da polémica durante a quarentena por ter 'marcado' um treino com alguns jogadores num parque, quando estes ainda estavam proibidos.