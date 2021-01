Mourinho só o sentou no banco mas Zak Dearnley não esquece: «Só aquecer já foi de loucos»

Há oportunidades na vida de um jogador que podem fazer toda a diferença na sua carreira. Zak Dearnley garante ter vivido a sua 'meia oportunidade' com José Mourinho a quem diz estar sempre grato. A história remonta à última jornada da época 2016/17, altura em que o Special One estava ao leme do Manchester United. Nesse derradeiro jogo, frente ao Crystal Palace, Mourinho chamou alguns jogadores da formação à convocatória e Dearnley foi um deles.





O extremo, agora com 22 anos e ao serviço do Oldham, do quarto escalão do futebol inglês, acabou por não ser utilizado nesse jogo dos red devils, mas recorda. "O melhor treinador do Mundo, Mourinho, a dar-me uma oportunidade... É algo que me vai deixar para sempre grato. Ter a oportunidade de estar no banco com a primeira equipa, vê-los prepararem-se para um jogo da Premier Leage. Tudo isto bem jovem... Foi uma experiência incrível e algo que nunca esquecerei. Não entrei em campo, infelizmente, mas só aquecer já foi de loucos", começou por dizer ao 'Manchester Evening News'.E prosseguiu, não escondendo a vontade de regressar a Old Trafford: "Claro que queria jogar pelo United, mas sabia que isso não ia acontecer com todas estas estrelas. Há que trabalhar para atingir esse nível. Acredito em mim, estou em boa forma e acredito que posso voltar ao topo. Já vi isso acontecer com outros jogadores. O Jamie Vardy [Leicester] é um excelente exemplo, nunca é tarde".