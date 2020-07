Mourinho sobre o treinador do Arsenal: «Conheci-o quando ele era um miúdo»

O Tottenham de José Mourinho recebe amanhã o Arsenal, liderado por um treinador que o técnico português conhece bem.





"Conheci o Mikel [Arteta] quando ele era ainda um miúdo no Barcelona, estava eu com Van Gaal. Quando se conhece estes miúdos o tempo depois parece que voa e olhamos para eles como os miúdos sobre os quais tivemos um bom feeling", recorda Mourinho."Quando ele se tornou adjunto do Pep [Guardiola], de cada vez que nos víamos apelidava-o de 'mister'. Ríamo-nos sempre disto", acrescentou o técnico.