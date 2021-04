Mourinho queixa-se de expulsão perdoada a Pogba e atira: «Já não entendo nada»

José Mourinho, treinador do Tottenham, reconheceu que enfrentou um adversário forte, depois de ter perdido por 3-1, em casa, frente ao Manchester Unites. Mas, o técnico português queixou-se do critério do vídeoárbitro. Ainda na 1.ª parte, Aurier ficou no chão a queixar-se de uma agressão de Pogba e o VAR nem sequer chamou o árbitro para analisar o lance.





"Já não entendo nada (em relação ao VAR). Também vi o Fulham frente ao Wolves. Por vezes assinalam, outras vezes não. Não sei como comentar. Nem se pode celebrar um golo, pois há sempre receio", salientou em declarações à 'Sky Sports' e ainda acrescentou: "Não merecíamos este resultado, de todo. Tivemos um pouco de azar, pois talvez o Pogba merecesse ter sido expulso, por uma cotovelada ao Aurier."No entanto, Mourinho referiu que o adversário foi forte: "Enfrentámos uma grande equipa, com jogadores muito fortes no meio-campo. Ainda criámos ocasiões para fazer o segundo golo. Tivemos uma bola no poste, quando estávamos por cima do encontro."