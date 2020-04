Mourinho tenta recrutar Meunier pelo telefone

José Mourinho não deixa para os outros aquilo que ele acredita poder fazer melhor, nomeadamente em termos de recrutamento de jogadores. Segundo o ‘L’Équipe’, o treinador do Tottenham terá telefonado a Thomas Meunier, lateral-direito do Paris SG, para tentar convencê-lo a mudar-se para os spurs no final da temporada. O belga tem 28 anos e acaba o contrato a 30 de junho, podendo transferir-se para o clube londrino a custo zero.

O Tottenham está apostado em reforçar o lado direito da defesa e Thomas Meunier não é o único jogador referenciado, como seria de esperar. Nélson Semedo é outro dos atletas que José Mourinho gostaria de ter à disposição, podendo o defesa formado no Benfica chegar a Londres envolvido no negócio Ndombélé. O médio francês contratado esta época ao Lyon, por 60 M€, não tem sido feliz no Tottenham e suscita a cobiça do Barcelona, que não se encontra, no entanto, disposto a abrir os cordões à bolsa para o capturar. De acordo com o ‘Mundo Deportivo’, o emblema da Catalunha oferece o passe de Nélson Semedo ou de Umtiti, mais uma pequena quantia, pelo gaulês de 23 anos.