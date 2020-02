Mourinho vai lançar Bergwijn

O Tottenham tem agendada para amanhã uma receção difícil ao City, mas isso não retira a confiança a Mourinho. Na antevisão do duelo com os citizens, o técnico, de 57 anos, mostrou-se bem-disposto ao responder por iniciativa própria a questões sobre o mercado e revelou as melhorias que espera ver na equipa.

"Para mim é um jogo que quero ganhar porque a minha equipa precisa de pontos. Nós temos quatro jogadores para o ataque e, por isso, o Stevie tem de ir a jogo. Gostava de lhe dar mais tempo de adaptação, mas vai ter minutos e acho que estará a um bom nível. É jovem, criativo e entusiasta", assumiu o Special One, analisando o impacto que o mais recente reforço, Bergwijn, pode ter nos spurs: "Fico satisfeito com a chegada do Stevie [Steven Bergwijn] - prefiro chamar-lhe assim. É um jogador para o presente e para o futuro, tal como o Gedson". De resto, Mourinho aponta que o Tottenham deseja recuperar os seis pontos de desvantagem face ao 4º lugar, mas pensa passo a passo. "Será uma corrida ao 3º e 4º lugares entre nós, Wolves, Sheffield e não se esqueçam do Arsenal. Queremos render e sabemos que o vamos fazer quando o Kane voltar. Aí jogará o Stevie ao lado dele", justificou.

Desvaloriza rivalidade com Pep

Antes do encontro com Guardiola, Mourinho analisou a dita rivalidade com o homólogo espanhol: "Não temos rivalidade. Lembro-me mais dos três anos em que lutámos juntos no Barça e não dos duelos Barça-Real, Inter-Barça ou City-United..."