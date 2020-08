Mourinho volta a apostar em Gedson a lateral-direito e Tottenham goleia o Reading

O Tottenham disputou esta sexta-feira um jogo treino de pré-temporada frente ao Reading e venceu por 4-1. José Mourinho voltou a apostar em Gedson Fernandes como lateral-direito.





Tottenham com sinal positivo: os golos e os melhores momentos do jogo frente ao Reading Tottenham com sinal positivo: os golos e os melhores momentos do jogo frente ao Reading

A carregar o vídeo ...

Aos 7 minutos, os spurs colocaram-se em vantagem com autogolo de Omar Richards. Dele Alli fez o 2-0, aos 21 minutos e ainda antes do intervalo Son fez o terceiro da formação de José Mourinho.Já no 2.º tempo, Erik Lameka fez o 4-0, com o golo de honra do Reading a chegar aos 80 minutos de penálti.Amanhã, o Tottenham terá novo jogo particular desta vez frente ao Birmingham.