«Muito longe do homem que iluminou Old Trafford»: ingleses reagem à exibição de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes entrou com o pé esquerdo na nova temporada da Premier League. O médio português do Manchester United entrou nas opções iniciais de Ole Gunnar Solskjäer para o encontro da 1.ª jornada da prova, diante do Crystal Palace, mas não conseguiu mostrar a influência que vinha a ter no jogo ofensivo e defensivo da equipa e acabou por ver a sua equipa perder (1-3) no primeiro jogo do campeonato.



Eis a análise à prestação do internacional português no arranque da Premier League:



'Express'

"Esteve bastante ocupado hoje. Fez o melhor para tentar ligar o jogo da equipa mas acabou por ficar frustrado com o decorrer da partida e não esteve bem."

'Manchester Evening News'

"Depois de uma sequência de jogos pelo clube e pela seleção do seu país, e também de um novo bebé, apareceu surpreendentemente agastado. Não esteve ao seu nível e corre risco de esgotar-se fisicamente."

'The Sun'

"Muito longe do homem que iluminou Old Trafford quando chegou em janeiro."