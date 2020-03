Mulher de John Terry quer vender mansão depois de ladrões terem defecado no quarto do casal

John Terry tem a sua mansão, avaliada em mais de 6 milhões de euros, à venda. Tudo porque, segundo avança o jornal inglês 'The Sun', a mulher do antigo craque do Chelsea vive com um trauma desde 2017.





De acordo com o jornal inglês, Toni Terry não consegue esquecer o sucedido há três anos, quando quatro ladrões entraram na casa e, depois de roubarem joias avaliadas em mais de 450 mil euros, defecaram no quarto do casal.Uma amiga do ex-futebolista explicou a situação. "A casa é uma lembrança de uma noite de terror que eles querem que fique no passado. O facto de um homem ter deixado 'aquilo' aos pés da cama perturbou-os muito. Pobre Toni, ela não consegue ultrapassar aquela imagem e eles já começaram a procurar casas."A mansão, que está à venda por 5,5 milhões de libras (cerca de 6,2 milhões de euros), tem seis casas de banho, uma piscina e até uma cozinha no exterior. John Terry tinha comprado esta casa ao golfista Colin Montgomerie por cerca de 2,5 milhões de euros.Depois do assalto a polícia recolheu ADN dos excrementos e os indivíduos - supostamente adeptos do Arsenal - foram entretanto detidos.