Mulher de Klopp impediu ida para o Manchester United

Jürgen Klopp chegou a Inglaterra para treinar o Liverpool na época 2015/2016 mas o seu destino em terras de sua majestade poderia muito bem ter sido outro.

Após sete épocas a comandar o Borussia Dortmund, Klopp foi desejado pelos responsáveis do Manchester United mas a esposa do técnico alemão, Ulla Sandrock, travou a viagem para Old Trafford.





A revelação foi feita por um antigo defesa do Liverpool, Phil Thompson, em declarações à TV2 da Noruega. O antigo internacional inglês lembrou uma entrevista que o próprio fez a Klopp, para a Sky, na qual o técnico alemão assumiu o papel decisivo da esposa no seu futuro que acabou por ser... Anfield Road."Klopp disse-me que podia ter assumido o Manchester United, mas a sua esposa disse que não estava certo. Quando a proposta do Liverpool chegou, ela disse que sim, que era como se ele tivesse sido feito para treinar o Liverpool", contou Phil Thompson.