Mulher de Sergio Romero atira-se ao Man. United: «Respeitem-no!»

Relegado para terceira opção para a baliza do Manchester United - com David de Gea e Dean Henderson a serem as primeiras escolhas de Ole Gunnar Solskjaer -, o argentino Sergio Romero perdeu praticamente todo o seu espaço no clube e esta segunda-feira, através das redes sociais, a sua mulher deixou uma explosiva mensagem contra os red devils a pedir respeito pelo seu marido.





"O Sergio Romero trabalhou no duro por este clube. O último troféu que ganharam foi com ele em campo. Ajudou a equipa a chegar a quatro finais e meias-finais e depois relegaram-no para o banco para as perderem. Está na hora de lhe devolverem a oportunidade e deixarem-no sair. Respeitem-no por uma vez que seja!", escreveu Eliana Guercio.