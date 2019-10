Mustafi: «Chegaram a culpar-me por derrotas em que nem joguei...»

Apontado pelo jornal 'Marca' como o segundo pior defesa central do Mundo, apenas atrás de Phil Jones, o alemão Shkodran Mustafi recusou esse rótulo e admitiu até que, após ter cometido alguns erros pelo Arsenal, se tornou num alvo fácil por parte de adeptos e imprensa. A tal ponto de até ser sido apontado como culpado por derrotas em jogos... onde nem sequer atuou."Segundo pior defesa do Mundo? Não, não me parece. Teria pensado nisso mais seriamente caso fosse uma sondagem feita com os principais treinadores da Europa. Nos primeiros dois anos no Arsenal as coisas correram-me muito bem. Vi-me como um atleta de topo. Mas depois do natal de 2018 houve uma mudança. Cometi alguns erros, o que provocou uma reação que nunca tinha vivido", começou por lembrar o defesa, em entrevista à 'Der Spiegel'."Falhei três semanas de treino devido a lesão e depois fui a jogo praticamente sem treinar com a equipa porque o treinador precisava de mim. Ao intervalo o jogo estava em 4-1, não estive muito bem e acabei por me lesionar de novo. Depois disso comecei a receber comentários negativos de adeptos do Arsenal nas redes sociais e também fui alvo de alguns artigos muito duros para comigo", recordou."Sou bastante crítico de mim mesmo para perceber quando cometo erros e consigo lidar com as críticas. Mas tudo acabou por chegar a um ponto irracional. Tornei-me num alvo. A determinado momento até fui considerado culpado de derrotas em jogos nos quais nem joguei", atirou o alemão de 27 anos, que esta temporada apenas tem três jogos disputados: um na Taça da Liga e dois na Liga Europa.