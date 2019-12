Naming do estádio do Tottenham pode valer 440 milhões de euros

Inaugurado a 3 de abril depois de quase quatro anos a ser construído, o novo Estádio do Tottenham - que substituiu o mítico White Hart Lane - é já considerado um dos melhores palcos do futebol inglês e também a nível mundial.Com capacidade para 62 mil espectadores, o imponente recinto londrino custou cerca de mil milhões de euros e o presidente dos spurs pretende agora recuperar algum do investimento e tem em vista um negócio que pode render uma verdadeira fortuna aos cofres do clube treinado pelo português José Mourinho.Segundo o 'The Telegraph', Daniel Levy está a tentar vender o naming do estádio por um período de 15 temporadas por um valor de 440 milhões de euros, pouco mais de 29 milhões de euros por cada época.O jornal britânico diz que até agora ainda não há interessados e garante que Daniel Levy só vai ceder se as propostas forem ao encontro das suas intenções, citando palavras do presidente ao 'Evening Standard': "Só faremos um acordo de direitos de nome do estádio se conseguirmos a marca certa, no setor certo, com o dinheiro certo", garantiu.A concretizar-se, o negócio vai permitir que o Tottenham supere o Manchester City, líder do futebol inglês em termos de naming do seu estádio, já que os citizens recebem cerca de 25 milhões de euros por temporada com o Etihad.