Namorada de Zinchenko 'explode' após fracasso europeu: «Isto é tudo culpa do Guardiola»

Se o ambiente no Manchester City não estava famoso depois do adeus inesperado à Champions, após a derrota perante o Lyon, pouco melhor ficará depois de terem sido conhecidas as palavras bastante críticas da namorada de Oleksandr Zinchenko. No seu canal de YouTube, a bela Vlada Sedan não teve problemas em apontar o dedo a Pep Guardiola e considerá-lo o único culpado pelo fracasso europeu.





"Vocês viram o que aconteceu. Não sou jogadora de futebol nem treinadora, crítica ou analista, e entendo que a minha opinião pouco vale. Talvez não tenha o direito de dizer isto e também o Zinchenko não goste... Mas colocando a coisa de forma simples, de forma a não ser insultuosa, isto é tudo culpa do Guardiola. Num momento tão crucial, usar uma tática experimental... Não tenho o direito de criticar, mas por que jogar com três centrais? Não tenho palavras, vejam bem os jogadores que estavam no banco. Poucos são os clubes que podem ter aqueles jogadores no banco", disse Vlada Sedan."Entendo que o Bayern é a equipa em quem toda a gente aposta, mas uma coisa é ser eliminado pelo Bayern, outra é ser eliminado pelo Lyon. Não quero ofendê-los, mas quero lembrar-vos que esta equipa acabou em sétimo no campeonato francês!", concluiu, de forma bastante crítica a bela Vlada.