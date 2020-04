«Não assinei pelo Manchester United para estudar a Bíblia»

Em 1999, por altura da saída de Peter Schmeichel, vários nomes foram apontados à baliza do Manchester United. Um deles foi o do internacional argentino Carlos Roa, na altura vinculado aos espanhóis do Maiorca, e que era visto pelos red devils como um nome com futuro para assumir a vaga do dinamarquês. Contudo, aquela que poderia ter sido uma oportunidade de ouro acabou por ser recusada pelo jogador por motivos religiosos, conforme o próprio revelou esta semana à imprensa britânica.





"Nesse momento estava muito ligado à religião e ao estudo da Bíblia. Foi uma decisão difícil de tomar, mas ao mesmo tempo serviu para reflexionar, e a minha família esteve de acordo comigo. Aconteceram certas coisas e só podia falar com as pessoas mais próximas. Naquela altura diziam muitas coisas por ignorância e apontaram-me mil e uma coisas negativas. Hoje ainda penso que foi uma boa decisão a nível espiritual. Mas desportivamente não o foi, porque deixei o futebol no melhor momento da minha carreira. Podia ter evoluído muito, com grandes contratos e a possibilidade de jogar em Inglaterra", assumiu, em declarações ao 'Mirror'.Depois dessa nega e de se ter afastado do futebol, Roa voltaria aos relvados um ano depois, uma vez mais para o Maiorca. Em 2002 rumaria ao Albacete, onde ficou durantes duas épocas, antes de se retirar no Olimpo.