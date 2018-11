«Não desmaies»: o email que chegou a Abramovich sobre o valor a pagar aos agentes de Kanté

O 'Football Leaks' revelou esta sexta-feira que a transferência de N'Golo Kanté do Leicester para o Chelsea no verão de 2016 a troco de 38 milhões de euros foi bastante lucrativa para os agentes do gaulês, ao ponto de terem avisado Roman Abramovich, dono dos blues, para não desmaiar antes de saber o valor das comissões.Segundo a mesma fonte, citada pela 'Marca', Gregory Dakade e Abdelkarim Douis embolsaram com a transferência um total de 12 milhões de euros. O primeiro ganhou sete milhões e o segundo cinco, o equivalente a quase um terço do montante total.Antes de consumada a ida de N'Golo Kanté para Londres, María Granovskaia, diretora executiva do Chelsea, avisou por email Abramovich sobre os valores a pagar aos dois agentes: "Não desmaies" terá dito a braço direito do russo ao presidente do blues.