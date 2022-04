«Não entendo o entusiasmo em torno de Guardiola; Mourinho ganhou títulos em quatro países»

O encontro deste domingo entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Liverpool de Jürgen Klopp levantou novamente a questão de quem é o melhor treinador da atualidade. E Dietmar Hamman, antigo futebolista alemão e colunista do 'Daily Mail', não considera que seja o catalão."Não entendo o entusiasmo em torno de Guardiola. Há três treinadores atuais que considero mais bem sucedidos que ele. O José Mourinho ganhou campeonatos em quatro países diferentes e a Liga dos Campeões com dois clubes, enquanto que o recorde de Carlo Ancelotti é insuperável e está a ponto de melhorar se ganhar a liga espanhola com o Real Madrid. O terceiro? Para mim é o Jürgen Klopp. O que ele conseguiu com o orçamento que o Liverpool tem é notável. É um gestor verdadeiramente excecional", explicou.E depois detalhou o que separa o alemão de Guardiola. "A grande habilidade do Klopp está na integração dos jogadores, um talento que Guardiola não possui na mesma medida. Quando o Klopp contratou o Diogo Jota na época passada, toda a gente se perguntava se ele encaixaria na equipa e fê-lo de imediato. Foi o mesmo com o Luis Díaz. O Guardiola, por outro lado, tem o Grealish, que custou três vezes mais, e ainda está a tentar ter algum tipo de impacto."A relação dos jogadores com o treinador é importante. "Há uma grande diferença na forma como os jogadores do Liverpool falam do seu treinador, atravessariam paredes por ele. Não estou certo que os jogadores do City fizessem o mesmo..."