Não falta dinheiro em Inglaterra: só Espanha tenta fazer face a impressionantes números

Não há muita volta a dar quando se discute o poderio financeiro dos emblemas da Premier League. São os clubes que dão cartas e que ‘mandam’ nas transferências. Neste mercado, os clubes do principal escalão do futebol em Inglaterra protagonizaram um total de 92 transferências e com um valor total de 1.419,455 milhões de euros a serem transacionados.





A única liga europeia que ainda tenta concorrer com estes impressionantes números é a espanhola, onde já foram gastos 1.208,69 milhões de euros, resultantes de 138 transações.Por terras britânicas, o grande destaque vai para o central internacional inglês Harry Maguire, que trocou Leicester City pelo Manchester United a troco de 87,3 milhões de euros, tornando-se o defesa mais caro da história do futebol, seguido de perto por Nicolas Pépé, transferido do Lille para o Arsenal por 80 milhões, e ainda o jovem Rodri, que foi do Atlético Madrid para o Manchester City por 70 milhões de euros.