«Não foste treinar?»: Namorada de Townsend confunde Football Manager com a realidade

Andros Townsend, de 32 anos, é jogador do Luton Town e um dos rostos mais simpáticos do futebol inglês. Tranquilo e sempre acessível, o inglês é uma figura mediática do desporto-rei e nunca se nega a uma boa história. Numa altura em que o popular simulador Football Manager 24 está a chegar ao mercado dos videojogos, o extremo lembrou a melhor memória que tem com o jogo.

"Recebi uma mensagem da minha namorada a perguntar o que se passava comigo e o que me tinha levado a falhar um treino. Até me disse que tinha sido multado pelo clube. Depois mandou uma imagem do Twitter e percebi tudo... Era um 'print screen' do Football Manager", revelou o craque.



A troca de mensagens tornou-se viral

"Ela achou que era uma notícia legítima e estava preocupada, porque se eu não estava em casa e não tinha ido treinar, estava a esconder-lhe alguma coisa", rematou.