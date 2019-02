Nathan Jones: De herói a reles traidor...

Piores do que uma mulher enganada (ou um homem). É assim que estão os adeptos do Luton Town, incapazes de perdoar ao treinador Nathan Jones o topete de os ter traído, trocando o clube do League One pelo Stoke City, atualmente no Championship.

O treinador de 45 anos, contratado no seguimento do despedimento de Gary Rowett, tem sido ameaçado por telefone, por mensagens e também por comentários nas redes sociais, algo que obrigou as autoridades policiais a atuar, investigando todas estas comunicações.

Recorde-se que o treinador era visto como um herói no Luton Town. Subiu a equipa da League Two à League One e esta temporada tinha colocado a formação no topo da classificação, onde ainda está, alcançando também um impressionante registo de 13 jogos sem conhecer o sabor da derrota.

Agora está no Stoke City, mas a sofrer muito com adeptos que outrora o consideraram um semideus e agora acham que é um reles traidor.