Neil Warnock deixa o Cardiff City

Depois de três anos à frente do Cardiff City, Neil Warnock vai deixar de ser o treinador da equipa. O técnico, de 70 anos, anunciou hoje que chegou a acordo com o clube para a rescisão de contrato.





"Vou deixar os meus amados ‘bluebirds’, depois de três anos que foram alguns dos melhores na minha carreira. Acredito que é a altura certa para chegar uma nova voz porque acreditamos que estes jogadores são mais do que capazes de ter sucesso", garantiu o treinador.Neil Warnock chegou ao Cardiff City em 2016. Na sua segunda temporada no clube, liderou a equipa até à promoção à Premier League. No entanto, o Cardiff desceu logo na época seguinte. O técnico deixa agora o clube no 14º lugar do Championship, a segunda liga inglesa.