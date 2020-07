Neil Warnock revela que está a treinar Middlesbrough à borla

O treinador Neil Warnock, de 71 anos, é um dos ‘bravos do pelotão’ do futebol britânico. Homem aguerrido e de ideias fixas, nunca se furta a dizer aquilo que pensa e faz o que bem entende sem dar grande ‘cavaco’ a ninguém. Desta vez voltou a ser notícia por assumir que está a trabalhar de graça no Middlesbrough.

O técnico assumiu o leme do Boro no mês passado, numa altura em que a formação caiu na zona de descida do Championship após uma derrota contra o Swansea, por 3-0, que determinou despedimento de Jonathan Woodgate.

Garante que é o ‘trabalho mais complicado’ da sua longa carreira e foi mais longe, assumindo que não falou com a direção sobre salários, os seus e da sua equipa técnica, acreditando que será recompensado no final da temporada se conseguir o objetivo da manutenção no segundo escalão do futebol inglês.

"Não falámos de nada. Não tive nenhuma conversa com o Steve Gibson [dono do clube] sobre salários ou prémios. Mas tenho a certeza de que nos recompensará, tal como os meus adjuntos, se conseguirmos os objetivos. Temos de falar sobre isso…", atirou, como se fosse a situação mais natural do mundo.

O Boro está na 19ª posição da tabela, com 50 pontos, e ainda não está a salvo da descida.