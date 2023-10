Nem Ten Hag acredita no que diz: «De Gea e Schmeichel também não começaram bem»

O Manchester United está em convulsão interna mas não pode parar para balanço e, por isso, lá vai enfrentar mais um desafio na Premier League. Este sábado encontra-se com o Sheffield United e o treinador Erik ten Hag esteve perante os jornalistas para uma sessão de perguntas e respostas que, certamente, preferia não ter enfrentado.

Quando o tema foi a inaptidão que o guarda-redes Andre Onana tem demonstrado entre os postes do Manchester United, o holandês decidiu comparar o africano com De Gea e... Peter Schmeichel.

"Ele sabe... Nós sabemos... Todos sabem que ele vai fazer muito melhor. Todos os jogadores que chegam à Premier League precisam de um tempo de adaptação. E ele vai ter de melhorar. Grandes guardiões do United, como Peter Schmeichel e David De Gea, também não começaram bem. O Andre sabe que é bom conhecer um pouco de história", revelou.

"Ele vai melhorar as prestações. Já o mostrou no Barcelona, no Ajax e no Inter de Milão", rematou.

Recorde-se que as más exibições de Onana já levaram Ten Hag a equacionar a utilização do turco Altay Bayindir. A imprensa inglesa realça até, conforme Record já noticiou, que o regresso a Itália, rumo ao Inter, não está completamente descartado.