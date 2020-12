Neville e o dérbi de Manchester: «Se Mourinho treinasse uma destas equipas estaríamos a 'matá-lo'»

Gary Neville não escondeu a sua desilusão depois do dérbi de Manchester, que terminou sem golos. O antigo jogador do Manchester United não gostou da exibição das duas equipas e deixou um aviso a Ole Gunnar Solskjaer.





"Se José Mourinho fosse o treinador de algumas destas equipas, agora estaríamos a 'matá-lo'. Foi muito pobre, não se pode aceitar isto", disse o o comentador da Sky."Penso que o Ole [Gunner Solskjaer] tem de começar a dominar os jogos. Nos últimos 12 meses o Manchester United tem ganho jogos com duas táticas: ou em contra-ataque ou por bons momentos. Não são o que podemos chamar boas exibições, de deitar a outra equipa abaixo. Jogam bem em alguns momentos", acrescentou o antigo defesa, de 45 anos.Mas Neville diz que isso tem de mudar: "Nos próximos seis a oito meses têm de dominar os jogos. Isso vai ser um fator determinante para o Ole. Têm de começar a jogar como uma equipa. Hoje [ontem] foi ok, mas isto não é tática para o Mnchester United ganhar jogos ou lutar por troféus. Todas as equipas que querem ganhar títulos têm de dominar os seus jogos. O Ole ainda não colocou o Manchester United nesse patamar e ele já lá está há dois anos", constatou.