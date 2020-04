Neville lembra a noite em que Rooney acabou a lutar com dois guarda-costas

Gary Neville, antigo jogador do Man. United, recordou como eram as saídas à noite da equpa, na altura em que era capitão dos red devils. E lembra que havia um elemento do plantel mais... "imprevisível": Wayne Rooney. Em declarações à Sky Sports, Neville refere que era mesmo necessário marca-lo com um guarda-costas para não dar confusão, ainda que nem sempre isso tenha sido suficiente.





"Tínhamos de marcá-lo com um guarda-costas toda a noite. Lembro-me sobretudo de uma vez, e esta é uma história verdadeira... Eu adorava o Wayne, ele era um jovem brilhante, mas quando era jovem, era um pouco ... qual é a palavra ... quando saíamos, ele era um pouco imprevisível. Eu achava sempre que ele ria ser o alvo das pessoas que víamos na rua, que os fãs iriam tentar provocá-lo. Uma noite, ele empurrou um segurança pelas escadas e acabou à briga com dois guarda-costas", contou o agora comentador desportivo.