Neville: «Unai Emery deve estar feliz por deixar para trás um bando de jogadores vulgares»

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, acredita que a responsabilidade do atual momento do Arsenal não diz respeito apenas ao antigo treinador Unai Emery, que esta sexta-feira foido comando técnico da equipa. Para o ex-internacional inglês, os erros "hediondos" da defesa dos gunners são, em parte, um dos grandes motivos para o atual desempenho da equipa."Vamos ser claros, estes defesas são impossíveis de serem treinados. Eu não sei quem tem sido o responsável pelo recrutamento do Arsenal nos últimos dois ou três anos, mas se eu estivesse na direção do clube já o tinha feito ver alguns dos desastres que contratou. É impossível que Unai Emery tenha dito ao David Luiz para dar dois ou três passos à frente para deixar os adversários em fora-de-jogo ou alguns dos atos hediondos que outros jogadores já cometeram dentro de campo", afirmou o ex-internacional inglês à Sky Sports News.O antigo lateral dos red devils acredita que o técnico espanhol está "muito feliz" por ter deixado o Arsenal, apontando o plantel dos gunners como "um bando de jogadores vulgares". "Emery é um homem com honra e isso pode ser visto através do seu comportamento. Isto é algo muito mais além do que o próprio treinador. Ele está potencialmente a navegar pelas margens do canal esta tarde e deve estar muito feliz por deixar para trás um bando de jogadores vulgares", finalizou.